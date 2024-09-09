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Новостник
2ГИС получил масштабное обновление для Apple Watch
Обновление сделает Apple Watch еще более полезными

Популярное приложение 2ГИС обновилось и теперь предлагает еще больше возможностей для пользователей Apple Watch. Самые важные из них:

  • Ведение по маршруту с подсказками. Теперь вы можете отслеживать маршрут прямо на своих часах, не доставая телефон. После построения маршрута на смартфоне просто нажмите "В путь", а на часах откройте приложение 2ГИС и следуйте подсказкам.
  • Друзья на карте. Вы можете добавить своих близких в "Друзья на карте" и отслеживать их местоположение прямо на часах. Это особенно удобно, когда вы находитесь в людных местах или хотите убедиться, что ваши близкие добрались домой в безопасности.

Кроме того, обновление включает в себя ряд других улучшений, таких как:

  • Улучшенный интерфейс для более легкой навигации.
  • Быстрый доступ к избранным местам и маршрутам.
  • Возможность искать места и строить маршруты прямо на часах.

Новые функции для часов уже доступны всем пользователям Apple Watch, у которых установлено приложение 2ГИС на iPhone. Обновление сделает Apple Watch еще более полезными и удобными для повседневного использования.

#apple watch #2гис
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