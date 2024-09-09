Согласно надежным источникам, ультраширокоугольная камера S25 Ultra получит новый датчик изображения ISOCELL JN3 с разрешением 50 Мп и оптическим форматом 1/2,52".

Несмотря на то, что до выхода нового флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra еще несколько месяцев, инсайдерская информация раскрывает некоторые подробности о его камере. И, как оказалось, единственным значительным обновлением станет ультраширокоугольный датчик.

Согласно надежным источникам, ультраширокоугольная камера S25 Ultra получит новый датчик изображения ISOCELL JN3 с разрешением 50 Мп и оптическим форматом 1/2,52". Это значительное улучшение по сравнению с датчиком 12 Мп, используемым в текущем S23 Ultra. Датчик JN3 имеет более крупные пиксели размером 0,7 мкм, что должно привести к лучшей производительности при слабом освещении и более широкому динамическому диапазону. Кроме того, новая камера будет оснащена объективом с апертурой F/1,9, что обеспечит более яркие изображения в условиях недостаточного освещения.

С другой стороны, остальные датчики камеры в S25 Ultra, по-видимому, останутся прежними. Основная камера сохранит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2, а телеобъективы с 3-кратным и 5-кратным зумом по-прежнему будут использовать датчики Sony IMX754 и IMX854 соответственно. Это может вызвать разочарование у некоторых пользователей, которые ожидали более масштабного обновления системы камер.

Тем не менее, обновленный ультраширокоугольный датчик, вероятно, станет заметным улучшением для S25 Ultra. Он должен обеспечить более высокое качество изображения, особенно при слабом освещении, и расширить возможности съемки сверхшироких кадров.