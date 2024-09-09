Это может существенно повысить его репутацию в отрасли и привлечь инвестиции для дальнейшего развития.

xAI, стартап Илона Маска в сфере искусственного интеллекта (ИИ), заключил соглашение с Tesla о поддержке программного обеспечения помощи водителю Full Self-Driving (FSD) Tesla и других функций.

Tesla лицензирует модели ИИ xAI для использования в своем программном обеспечении FSD, которое позволяет автомобилям Tesla двигаться с использованием только камер и без использования обычных датчиков, используемых в системах помощи водителю. Tesla будет делиться частью дохода от FSD с xAI.

Кроме того, xAI поможет Tesla разрабатывать другие функции, включая голосового помощника, аналогичного Siri, и программное обеспечение для гуманоидного робота Optimus. Условия соглашения о разделе доходов будут зависеть от того, насколько широко Tesla будет использовать технологию xAI по сравнению со своей собственной.

Это соглашение имеет большое значение для Tesla, поскольку она стремится улучшить свои возможности автономного вождения и разрабатывать новые функции для своих электромобилей. xAI, основанная ветеранами Tesla, обладает уникальными возможностями в области ИИ, которые могут помочь Tesla достичь своих целей.

Для xAI это соглашение является важной вехой, поскольку оно дает стартапу возможность внедрять свои технологии в крупномасштабную реальную систему. Это может существенно повысить его репутацию в отрасли и привлечь инвестиции для дальнейшего развития.