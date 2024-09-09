Скорее всего, этот продукт был создан в шутку или же как коллекционный предмет для энтузиастов.

Необычный и экстравагантный продукт появился на рынке. GeForce GT 730, видеокарта 2014 года выпуска, была модифицирована и помещена в женскую сумочку, а затем выставлена на продажу за 1024 доллара.

Эта сумочка выглядит весьма странно, поскольку сама видеокарта осталась нетронутой. Торговец продает не просто видеокарту, а именно сумку с интегрированной видеокартой, оснащенной вентилятором. Можно смело сказать, что для создания такого аксессуара были объединены мода и технологии.

Функциональность такого продукта вызывает большие сомнения. Трудно представить, что кто-то захочет носить с собой видеокарту в сумочке, не говоря уже о том, насколько удобно будет пользоваться вентилятором охлаждения в таком исполнении. Поэтому функциональность данного предмета всё ещё остается под вопросом.

Скорее всего, этот продукт был создан в шутку или же как коллекционный предмет для энтузиастов. Маловероятно, что найдутся покупатели, готовые выложить более 1000 долларов за такую модифицированную видеокарту в сумочке.