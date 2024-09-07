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Новостник
Правительство Нидерландов расширяет запрет на экспорт литографических систем ASML в Китай
Ожидается, что этот запрет еще больше усугубит напряженность в отношениях между США, Нидерландами и Китаем.

Вслед за заявлениями нового руководителя ASML о политике экспортных ограничений США, Нидерланды решили ужесточить собственные ограничения, добавив в перечень запрещенных поставки две дополнительных модели литографических сканеров.

В 2019 году Нидерланды запретили экспорт в Китай передовых литографических систем EUV ASML. Теперь, в рамках новых мер, ограничения распространяются на модели Twinscan NXT:1970i и NXT:1980i, использующие технологию глубокого ультрафиолетового излучения (DUV).

До сих пор Нидерланды и США не могли прийти к согласию относительно необходимости включения этих систем в перечень запрещенных. США настаивали на согласовании поставок из-за наличия в этих моделях компонентов, основанных на американских технологиях.

Однако объявленное расширение запрета свидетельствует о том, что Нидерланды решили поддержать более жесткую позицию США в отношении экспорта в Китай технологий для производства микросхем. Это решение рассматривается как еще один шаг в усилиях по сдерживанию технологического развития Китая путем ограничения его доступа к критически важным производственным инструментам.

Это расширение запрета наверняка вызовет еще большее недовольство со стороны китайских властей, которые уже обвинили США и Нидерланды в нарушении принципов свободной торговли и технологических инноваций. Ожидается, что этот запрет еще больше усугубит напряженность в отношениях между США, Нидерландами и Китаем.

#сша #китай #asml #нидерланды #asml holding nv
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