Спидраннеры надеются, что Microsoft выпустит исправление, которое восстановит работоспособность хитрости, но пока остается только гадать, будут ли их просьбы услышаны.

Разработчики игр часто устраняют баги, используемые спидраннерами, но чтобы лазейку для любителей скоростных прохождений закрыло обновление операционной системы? Такое происходит нечасто.

Спидраннеры стелс-экшена Metal Gear Solid 2: Substance годами пользовались хитростью, позволяющей им экономить драгоценные секунды во время секции по сопровождению Эммы Эммерих. Трюк заключался в том, чтобы дважды вытолкнуть девочку за пределы локации, после чего она чудесным образом возникала впереди по маршруту.

Эта лазейка помогала упростить жизнь спидраннерам, так как Эмма передвигается очень медленно и может быть замечена врагами. Использование трюка с "путешествиями во времени" позволяло спидраннерам значительно сократить время прохождения игры.

Однако сообщество спидраннеров было шокировано, когда выяснилось, что вышедшее в конце августа обновление KB5041587 для Windows 11 лишило их возможности совершать этот трюк. Спидраннер ApacheSmash первым сообщил об этом и проверил работоспособность лазейки на других версиях Windows:

Windows XP, 8, 11 - не работает;

Windows Vista, 7, 8.1, 10 - работает.

Это неожиданное изменение вызвало панику среди спидраннеров Metal Gear Solid 2. Многие из них выразили свое разочарование и стали искать альтернативные способы экономии времени. Некоторые даже начали сомневаться в возможности дальнейшего улучшения рекордов прохождения игры на Windows 11.

Microsoft пока никак не прокомментировала ситуацию. Компания не объяснила, почему обновление Windows 11 нарушило работу трюка с путешествиями во времени в Metal Gear Solid 2.