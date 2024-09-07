Разработчики игр часто устраняют баги, используемые спидраннерами, но чтобы лазейку для любителей скоростных прохождений закрыло обновление операционной системы? Такое происходит нечасто.
Спидраннеры стелс-экшена Metal Gear Solid 2: Substance годами пользовались хитростью, позволяющей им экономить драгоценные секунды во время секции по сопровождению Эммы Эммерих. Трюк заключался в том, чтобы дважды вытолкнуть девочку за пределы локации, после чего она чудесным образом возникала впереди по маршруту.
Эта лазейка помогала упростить жизнь спидраннерам, так как Эмма передвигается очень медленно и может быть замечена врагами. Использование трюка с "путешествиями во времени" позволяло спидраннерам значительно сократить время прохождения игры.
Однако сообщество спидраннеров было шокировано, когда выяснилось, что вышедшее в конце августа обновление KB5041587 для Windows 11 лишило их возможности совершать этот трюк. Спидраннер ApacheSmash первым сообщил об этом и проверил работоспособность лазейки на других версиях Windows:
- Windows XP, 8, 11 - не работает;
- Windows Vista, 7, 8.1, 10 - работает.
Это неожиданное изменение вызвало панику среди спидраннеров Metal Gear Solid 2. Многие из них выразили свое разочарование и стали искать альтернативные способы экономии времени. Некоторые даже начали сомневаться в возможности дальнейшего улучшения рекордов прохождения игры на Windows 11.
Microsoft пока никак не прокомментировала ситуацию. Компания не объяснила, почему обновление Windows 11 нарушило работу трюка с путешествиями во времени в Metal Gear Solid 2.