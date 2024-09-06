Одним из отличительных особенностей являются повышенная точность GPS и быстрая проверка здоровья.

На проходящей в эти дни выставке IFA в Берлине, Honor представила свои новые умные часы Watch 5. Устройство удивляет своим внешним сходством с Apple Watch Series 9, но дело не только во внешнем виде - Honor Watch 5 повторяют характеристики предшественницы, Watch 4, и даже превосходят ее по некоторым важным параметрам.

Одной из наиболее заметных особенностей Honor Watch 5 является их дизайн, который очень напоминает Apple Watch Series 9. Honor не только скопировала внешний вид устройства, но и оснастила его цифровой коронкой, расположенной с правой стороны экрана. Такой дизайн стал отличительной чертой Apple Watch и теперь, похоже, Honor решила повторить его успех.

Помимо нового дизайна, Honor Watch 5 получили более крупный дисплей с диагональю 1,85 дюйма, по сравнению с 1,75 дюйма у предыдущей модели. Новое устройство также оснащено большим объемом оперативной памяти (32 МБ) и постоянной памяти (4 ГБ).

Но самым впечатляющим улучшением является массивная батарея емкостью 480 мАч. По словам Honor, Watch 5 способны проработать до 15 дней без подзарядки, что значительно превосходит автономность предыдущей модели.

Honor Watch 5 также могут похвастаться более точным GPS-модулем, что делает их идеальными для отслеживания активности на открытом воздухе. Кроме того, новая модель получила функцию быстрой проверки здоровья, которая позволяет всего за несколько секунд проверить частоту сердечного ритма и уровень кислорода в крови.

Honor Watch 5 - это убедительный конкурент для Apple Watch Series 9, предлагающий схожий дизайн, аналогичные характеристики и более длительную автономность по более доступной цене. Для тех, кто ищет надежные умные часы с премиальным внешним видом и длительным временем работы без подзарядки, Honor Watch 5 станут отличным выбором.