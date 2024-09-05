atNorth стремится сделать DEN02 углеродно-нейтральным объектом, демонстрируя, что индустрия дата-центров может быть экологически ответственной и способствовать устойчивому развитию.

Исландский оператор дата-центров atNorth рассказал про строительство мега-ЦОД DEN02, который будет использовать свое избыточное тепло для выращивания овощей и отопления домов.

DEN02 будет потреблять 250 МВт электроэнергии, которая будет получена из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия. Благодаря современным технологиям охлаждения ЦОД будет генерировать минимальное количество отходов, а избыточное тепло будет направляться на обогрев теплиц и домов в близлежащих районах.

В партнерстве с компанией Wa3rm, специализирующейся на экологичных промышленных проектах, atNorth создаст огромные теплицы, используя тепло DEN02 для выращивания свежих овощей. Кроме того, ведутся переговоры с местными жителями, чтобы обеспечить их отоплением и горячей водой.



