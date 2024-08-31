The Wall Street Journal предупреждает об усилении конкуренции со стороны стартапов, которые предоставляют ИИ-услуги по более низким ценам и разрабатывают собственные модели.

Лидерство OpenAI на рынке искусственного интеллекта подвергается серьезной проверке со стороны новых конкурентов, предлагающих более доступные и эффективные ИИ-модели.

The Wall Street Journal предупреждает об усилении конкуренции со стороны стартапов, которые предоставляют ИИ-услуги по более низким ценам и разрабатывают собственные модели, которые лучше справляются с узкоспециализированными задачами.

Meta Platforms во главе с Марком Цукербергом поддерживает стартапы, развивающие ИИ с открытым исходным кодом, рассматривая его как более демократичный и доступный вариант. Google также выпустила ИИ-модель с открытым исходным кодом.

В отличие от OpenAI, взимающей плату за доступ к своим передовым моделям, стартапы с открытым исходным кодом предлагают свои решения бесплатно. Эксперты прогнозируют, что в конечном итоге пользователи будут использовать различные ИИ-модели как от закрытых, так и от открытых источников.

ИИ с открытым исходным кодом стремительно догоняет по эффективности решения ведущих игроков в этой области, особенно в повседневных бизнес-приложениях, требующих высокой производительности и низких затрат. Meta сообщила, что ее модель Llama была загружена более 350 миллионов раз, в то время как OpenAI утверждает, что у ChatGPT еженедельно насчитывается 200 миллионов активных пользователей.

Стартапы, такие как Adaptive ML, используют ИИ с открытым исходным кодом для создания небольших, настраиваемых моделей для бизнеса. Такие модели легче интегрировать и дешевле в эксплуатации, что привлекает внимание крупных корпораций.

Рост конкуренции, переход к ИИ с открытым исходным кодом и растущая эффективность узкоспециализированных моделей создают серьезный вызов для доминирования OpenAI на рынке искусственного интеллекта. Будущее ИИ, вероятно, будет характеризоваться разнообразием моделей и более доступными решениями, предоставляемыми как закрытыми, так и открытыми источниками.