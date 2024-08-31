Судебный иск X против MMFA представляет собой опасный прецедент, который подрывает свободу слова и право общественности на привлечение корпораций к ответственности.

Судья Рид О'Коннор совершил беспрецедентный шаг и одобрил судебный иск платформы социальных сетей X (заблокирована в РФ) против организации Media Matters For America (MMFA). Этот иск знаменует собой радикальный отход от традиций и открывает дверь для корпораций, чтобы подавать в суд на критиков.

Иск X выделяется несколькими уникальными особенностями. Во-первых, он был подан в Техасе, где ни X, ни MMFA не имеют штаб-квартир. Однако судья посчитал достаточным, что в разоблачительных материалах MMFA упоминаются техасские компании.

Во-вторых, это не иск о клевете. X не утверждает, что MMFA сделала ложные заявления. Вместо этого руководство соцсети признает, что реклама демонстрировалась рядом с расистскими и другими неприемлемыми материалами.

Это решение имеет серьезные последствия для свободы слова и права общественности на критическое отношение к корпорациям. Оно дает компаниям возможность запугивать своих критиков потенциальными судебными исками и подавлять законную критику.

Традиционно организации, публикующие критические отчеты, защищены поправкой к Конституции США о свободе слова. Однако в этом случае судья постановил, что MMFA не защищена такой защитой, поскольку организация якобы действовала со злым умыслом.

Стоит также отметить, что X переносит свой штаб в Техас, где законы о защите речи считаются более благоприятными для предприятий. Этот шаг рассматривается критиками как еще один признак того, что X стремится избежать ответственности за свою сомнительную деловую практику.

Судебный иск X против MMFA представляет собой опасный прецедент, который подрывает свободу слова и право общественности на привлечение корпораций к ответственности. Он открывает возможность для компаний подавать в суд на своих критиков по надуманным основаниям и использовать законы о защите речи, чтобы подавлять инакомыслие.