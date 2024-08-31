WhatsApp, Signal и iMessage от Apple предлагают сквозное шифрование по умолчанию, и их руководители часто выступают против попыток властей ограничить его использование.

Уголовное преследование генерального директора Telegram Павла Дурова вызвало серьезные опасения по поводу будущего шифрования в мессенджерах. Apple, Signal и WhatsApp выразили обеспокоенность возможными последствиями для конфиденциальности пользователей.

Французская прокуратура предъявила Дурову обвинение в предоставлении услуг шифрования без лицензии. Это обвинение вызвало вопросы о правомерности использования сквозного шифрования в мессенджерах.

Сквозное шифрование — это технология, которая гарантирует, что сообщения могут прочитать только отправитель и получатель. Она играет решающую роль в защите конфиденциальности пользователей в Интернете.

WhatsApp, Signal и iMessage от Apple предлагают сквозное шифрование по умолчанию, и их руководители часто выступают против попыток властей ограничить его использование. Они утверждают, что сквозное шифрование необходимо для защиты частной жизни пользователей и что его ослабление создаст благоприятную среду для злоупотреблений со стороны правительства и киберпреступников.

Telegram использует сквозное шифрование только в «секретных чатах», а не во всех своих чатах. Этот подход вызвал споры и поставил компанию в сложное положение.

Если Telegram встанет на сторону властей, это может подорвать доверие пользователей и заставить другие мессенджеры пересмотреть свои позиции в отношении сквозного шифрования. Однако если Telegram займет твердую позицию в поддержку шифрования, это может привести к дальнейшим судебным искам и усилению давления со стороны правительств.

Дело против Telegram подчеркивает растущее давление на шифрование в мессенджерах. Если властям удастся ограничить использование этой технологии, это может привести к снижению конфиденциальности и большей уязвимости пользователей для киберугроз.