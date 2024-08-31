Несмотря на огромные размеры, ветрогенератор отличается исключительной прочностью, способной противостоять даже тайфунам.

Китай сделал гигантский шаг вперед в области возобновляемой энергетики, установив самый мощный в мире морской ветрогенератор. Этот колоссальный подвиг является свидетельством неустанного стремления страны к углеродной нейтральности.

С диаметром лопастей 292 метра, охватывающим площадь, эквивалентную девяти футбольным полям, этот ветрогенератор является воплощением гигантомании. Его пиковая мощность достигает колоссальных 20 МВт, что достаточно для питания целого города.

Несмотря на свои огромные размеры, ветрогенератор отличается исключительной прочностью, способной противостоять даже тайфунам со скоростью ветра до 79,8 м/с. Более того, он спроектирован так, чтобы производить 80 ГВт·ч электроэнергии в год при средней скорости ветра всего 8,5 м/с.

Поднебесная стремительно движется к углеродной нейтральности, опираясь на возобновляемые источники энергии. Постройка мощнейших ветрогенераторов является неотъемлемой частью этой стратегии, позволяя Китаю существенно сократить зависимость от ископаемого топлива.

Запуск 20-МВт морского ветрогенератора следует за установкой 18-МВт ветроэлектростанции в июне этого года. Эти достижения свидетельствуют о неуклонном увеличении масштабов и мощности ветряных установок в Китае.

Новый ветрогенератор является результатом неустанных инноваций и передовых технологий. Его уникальная конструкция и передовые материалы позволяют ему эффективно преобразовывать энергию ветра в экологически чистое электричество.