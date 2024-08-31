Volkswagen ID. UNYX доступен в трех комплектациях: Pro, Ultra и Max

Пришло время для любителей электромобилей в Беларуси: новейший кроссовер Volkswagen ID. UNYX теперь доступен для покупки с привлекательной скидкой и гарантией на 2 года.

Volkswagen ID. UNYX доступен в трех комплектациях: Pro, Ultra и Max. Благодаря скидке в размере 175 тыс. российских рублей, цены стартуют всего от 2,97 млн российских рублей.

Базовая комплектация Pro оснащена задним приводом, электродвигателем мощностью 231 л.с. и тяговой батареей емкостью 82,4 кВтч. Это обеспечивает запас хода до 621 км. Версия Ultra предлагает более богатое оснащение, а вариант Max отличается полным приводом, двумя электродвигателями мощностью 340 л.с. и запасом хода до 565 км.

Volkswagen ID. UNYX поставляется с гарантией на 2 года. Кроссовер уже доступен в Беларуси, и ожидается, что он быстро станет популярным среди любителей электромобилей благодаря своему сочетанию привлекательной цены, высоких технических характеристик и надежности немецкого бренда.