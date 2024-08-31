Поставщикам интернет-услуг Бразилии приказано заблокировать Twitter в течение 24 часов.

В беспрецедентном шаге Верховный суд Бразилии приказал заблокировать Twitter и удалить все VPN-сервисы из магазинов приложений. Бразильцам, которые попытаются обойти блокировку, грозит крупный штраф.

Поводом для блокировки послужил отказ генерального директора Twitter Илона Маска назначить законного представителя для своих юридических дел в Бразилии. Судья Верховного суда Александре де Мораес также приказал закрыть ряд учетных записей в Twitter (X), которые, по его мнению, подрывают демократию.

Поставщикам интернет-услуг Бразилии приказано заблокировать Twitter в течение 24 часов. Компаниям Apple и Google дано пять дней на то, чтобы удалить Twitter из своих магазинов приложений.

Кроме того, судья Мораес приказал удалить из App Store и Google Play все VPN-сервисы, которые позволяют пользователям обходить блокировку Twitter.

Лица, пойманные на использовании VPN для обхода блокировки Twitter, могут быть оштрафованы на 50 000 бразильских реалов (около 8900 долларов).

Это решение вызвало широкую критику со стороны различных слоев бразильского общества. Оно было названо посягательством на свободу слова и правом на доступ к информации.

Ожидается, что блокировка Twitter и VPN негативно скажется на бразильском бизнесе, коммуникациях и доступе к информации.