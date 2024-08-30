Астрономические задержки и сверхвысокие затраты: миссии Artemis на грани краха.

Лунные миссии Artemis, амбициозный план NASA по возвращению людей на Луну, столкнулись с серьезным препятствием: задержкой и перерасходом средств в проекте Mobile Launcher 2 (ML-2).



В разгромном отчете Управления генерального инспектора NASA (OIG) выявлены значительные проблемы, угрожающие самому существованию проекта. ML-2, огромная мобильная пусковая установка, предназначена для транспортировки гигантской лунной ракеты Space Launch System (SLS) на стартовую площадку.



Первоначально стоимость проекта ML-2 оценивалась в 383 миллиона долларов и планировалось завершить его к марту 2023 года. Однако теперь NASA OIG прогнозирует, что окончательная стоимость может достичь астрономической суммы в 2,7 миллиарда долларов — более чем в шесть раз больше первоначальной сметы.



Проект также сильно отстает от графика, и поставка ML-2 теперь ожидается только в сентябре 2027 года. Эта задержка серьезно поставит под угрозу планы NASA по проведению высадки астронавтов на Луну к 2025 году.



В отчете OIG также говорится, что подрядчик проекта Bechtel не выполняет свои обязательства и "сжигает деньги". Задержка и перерасход средств создают серьезную угрозу для успеха программы Artemis, ставя под сомнение ее стоимость и достижимость.



NASA и Bechtel должны предпринять решительные действия, чтобы исправить ситуацию и гарантировать, что жизненно важный проект ML-2 будет завершен к приемлемой стоимости и в разумные сроки. В противном случае лунные амбиции Америки окажутся под угрозой срыва.