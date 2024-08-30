Рост цен на Lavida отражает общую тенденцию на российском автомобильном рынке, где стоимость новых машин неуклонно растет из-за дефицита и санкций.

Российские автолюбители вновь получили возможность приобрести клоны популярной модели Volkswagen Jetta. Третье поколение Volkswagen Lavida вернулось на отечественный рынок, но по значительно возросшей цене.

Стоимость нового Volkswagen Lavida в базовой комплектации начинается от 2,5 млн рублей. Для сравнения, в мае прошлого года модель можно было купить за 2,35 млн рублей.

Lavida является копией Jetta, но выпускается китайским совместным предприятием SAIC Volkswagen. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., передним приводом и автоматической коробкой передач.

Остается неясным, насколько успешной будет новая попытка Volkswagen Lavida завоевать российский рынок. С одной стороны, модель предлагает знакомый дизайн и немецкую родословную. С другой стороны, высокая цена и возросшая конкуренция могут помешать ей стать популярной среди отечественных автолюбителей.