По словам Necrosoft Games, перенос позволит им "добавить миру игры больше жизни и живости".

Demonschool, тактическая ролевая игра, которая сочетает в себе элементы Persona, Into the Breach и итальянских фильмов ужасов 60-х и 70-х годов, перенесена на 2025 год. Игра должна была выйти 13 сентября, но разработчики из Necrosoft Games решили перенести релиз.

По словам Necrosoft Games, перенос позволит им "добавить миру игры больше жизни и живости". Это включает в себя добавление новых школьных аспектов, таких как тесты и мини-игры, расширение системы развития отношений, улучшение интерфейса и, что наиболее важно, завершение создания всех мелких спрайтовых взаимодействий во время диалогов.

Demonschool обещает стать уникальной и захватывающей игрой. Она сочетает в себе элементы симулятора управления школой, тактической ролевой игры и классических фильмов ужасов. Игроки берут на себя роль директора школы для демонов, стремясь создать лучшую школу ужасов в мире и одновременно защищая ее от сил добра.

Новая ориентировочная дата выхода Demonschool - первый квартал 2025 года.