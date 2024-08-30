Несмотря на странное сочетание функций, флешка с камерой может оказаться полезным гаджетом для тех, кто хочет быстро делать снимки и передавать их на компьютер.

Японская компания April Tokyo выпустила необычное и бюджетное устройство - флешку с собственной камерой.

Устройство представляет собой скорее кардридер с камерой, так как у него нет своей памяти, но есть слот для карты microSD. Также имеется порт USB для прямого подключения к ПК. Вдобавок к этому, гаджет оснащен крошечным датчиком изображения, вспышкой, небольшим экраном и парой кнопок.

Весит устройство всего 33 грамма, а стоит 50 долларов. В комплект также входит карта памяти объемом 32 ГБ.

Несмотря на странное сочетание функций, флешка с камерой может оказаться полезным гаджетом для тех, кто хочет быстро делать снимки и передавать их на компьютер. Небольшие размеры и низкая цена делают это устройство привлекательным вариантом для фотографов-любителей и блогеров.

Остается только гадать, каким образом April Tokyo удалось создать устройство с такими характеристиками по такой низкой цене. Возможно, компания нашла способ использовать недорогие компоненты или оптимизировать производственный процесс. Остается только дождаться отзывов первых покупателей, чтобы понять, насколько хорошо оно работает и стоит ли оно своих денег.