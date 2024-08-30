Новая модель демонстрирует почти двукратное преимущество в производительности.

Утечки информации о готовящихся к выпуску серверных и HEDT-процессорах AMD на базе архитектуры Zen 5 впечатляют, особенно в отношении флагманского 128-ядерного чипа Epyc 9755 поколения Turin.

В тестах 7zip Epyc 9755 значительно превосходит 128-ядерный Epyc 9754 поколения Bergamo. Новая модель демонстрирует почти двукратное преимущество в производительности.

Однако важно отметить, что Epyc 9755 оснащен только большими ядрами Zen 5, в то время как Epyc 9754 имеет все 128 ядер в виде условно меньших Zen 4c. Несмотря на это, прирост производительности остается впечатляющим, поскольку 128 ядер Zen 4c в среднем на 20% быстрее, чем 96 ядер Zen 4.

Официальной информации о выпуске процессоров AMD Zen 5 для серверного и HEDT-сегментов пока нет. Однако ожидается, что они появятся на рынке в течение ближайших нескольких месяцев.