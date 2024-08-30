Успех ChatGPT особенно впечатляет в условиях растущей конкуренции на рынке чат-ботов на основе генеративного искусственного интеллекта.

ChatGPT, популярный ИИ-чат-бот от OpenAI, продолжает расти быстрыми темпами, достигнув впечатляющей отметки в 200 миллионов еженедельных активных пользователей. Это вдвое больше, чем год назад, что свидетельствует о растущей популярности и повсеместном использовании этой передовой технологии искусственного интеллекта.

ChatGPT остается явным лидером благодаря своей передовой архитектуре и возможностям обработки естественного языка. Его способность генерировать реалистичный и информативный текст, а также выполнять различные задачи, такие как написание статей, создание кода и перевод языков, делает его бесценным инструментом для пользователей во всех сферах жизни.

Не ограничиваясь розничными пользователями, ChatGPT также находит широкое применение в корпоративном секторе. OpenAI сообщает, что 92% компаний из списка Fortune 500 используют ее продукты. Компании используют ChatGPT и другие ИИ-модели от OpenAI для автоматизации задач, улучшения обслуживания клиентов и получения ценных аналитических данных.

По мере развития ChatGPT компания OpenAI представила GPT-4o, более новую и мощную языковую модель. Сообщается, что с момента выпуска в июле этого года, объемы использования автоматизированных API, основанных на GPT-4o, удвоились.