Meta приписывает успех Llama своей модели открытого распространения.

Meta отчиталась о значительном росте спроса на свои большие языковые модели (LLM) Llama, при этом количество загрузок приближается к 350 миллионам. Это десятикратное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о растущей популярности и использовании платформы искусственного интеллекта Meta.

Meta приписывает успех Llama своей модели открытого распространения. В отличие от других крупных поставщиков LLM, таких как OpenAI и Anthropic, Meta распространяет свои модели по открытой лицензии. Это позволяет разработчикам и исследователям свободно использовать и модифицировать LLM, что способствует инновациям и развитию экосистемы искусственного интеллекта.

Несколько крупнейших поставщиков облачных услуг, сотрудничающих с Meta, сообщили о десятикратном росте ежемесячного использования LLM Llama с января по июль этого года. Использование Llama на серверах партнеров Meta в облачном пространстве также более чем удвоилось с точки зрения количества токенов с мая по июль.

Meta сотрудничает с рядом ведущих поставщиков облачных услуг, в том числе AWS, Microsoft Azure, Databricks, Dell, Google Cloud, Groq, Nvidia, IBM Watsonx и Snowflake, чтобы сделать свои LLM более доступными для разработчиков. Эта сеть партнерских отношений упрощает развертывание и использование Llama в различных облачных средах.

Выпуск Llama 3.1 в прошлом месяце значительно повысил конкурентоспособность Meta в области LLM. Meta утверждает, что Llama 3.1 может конкурировать с ведущими моделями от OpenAI и Anthropic с точки зрения производительности и универсальности.