Оба смартфона оснащены большими дисплеями с высокой частотой обновления и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5.

Motorola пополнила свою бюджетную линейку двумя новыми смартфонами: Moto G55 и Moto G35. Устройства обладают схожими характеристиками, но имеют несколько ключевых отличий.

Оба смартфона оснащены большими дисплеями с высокой частотой обновления и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Модель G55 имеет 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Модель G35 оснащена немного большим 6,72-дюймовым дисплеем с тем же разрешением и частотой обновления.

Основным отличием между двумя смартфонами является их камера. Moto G55 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией, что обеспечивает более четкие и стабильные фотографии и видео. Тем временем, Moto G35 имеет 50-мегапиксельную основную камеру без оптической стабилизации. Оба смартфона оснащены 16-мегапиксельными фронтальными камерами.

Moto G55 оснащен более производительным процессором, чем G35. В дополнение к этому, G55 комплектуется более мощным зарядным устройством.

Пока нет информации о доступности и цене новых смартфонов Motorola G55 и G35. Тем не менее, ожидается, что устройства появятся в продаже в ближайшие недели по конкурентоспособным ценам.