Ожидается, что iPhone 16 Pro Max станет самым популярным iPhone всех времен, благодаря своему большому дисплею, лучшей камере и более длительному времени автономной работы.

По данным аналитиков, Apple прогнозирует, что iPhone 16 Pro Max станет самым продаваемым смартфоном в линейке iPhone 16, что станет поворотным моментом в стратегии Apple по продвижению своих флагманских моделей.

Согласно отчету отраслевого издания The Elec, Apple ожидает более высоких поставок моделей iPhone 16 Pro и Pro Max, чем базовых вариантов iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Это означает, что более дорогие и функциональные iPhone будут продаваться лучше, чем базовые модели, что станет первым случаем в истории iPhone.

Аналитики связывают этот сдвиг с растущим акцентом Apple на свои модели iPhone Pro в последние годы. Apple оснастила модели Pro более мощными чипами, лучшими камерами и другими функциями премиум-класса, что сделало их более привлекательными для пользователей, готовых платить больше за лучшее устройство.