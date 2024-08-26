Apple тестирует четыре новые модели Mac на базе M4 с 16 Гб ОЗУ или больше.

\Apple, как сообщается, тестирует новые модели MacBook Pro на базе SoC M4, и все они будут оснащены не менее 16 ГБ ОЗУ. Это изменение может решить давнюю проблему с базовыми моделями MacBook Pro, которые в настоящее время предлагаются с ограниченным объемом оперативной памяти в 8 ГБ.

В отчете отраслевого издания WCCF Tech говорится, что Apple тестирует четыре новые модели Mac на базе M4, и все они имеют 16 ГБ ОЗУ или больше. Это указывает на то, что Apple может отказаться от базовой комплектации с 8 ГБ ОЗУ в следующем поколении MacBook Pro.

Отказ от комплектации с 8 ГБ ОЗУ был бы долгожданным изменением для многих пользователей, которые критиковали Apple за ограничение объема оперативной памяти в базовых моделях MacBook Pro. 8 ГБ ОЗУ стало минимальным требованием для большинства современных приложений и задач, и многие пользователи обнаружили, что базовые модели MacBook Pro не справляются с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями.

Повышение объема оперативной памяти в базовых моделях MacBook Pro также соответствует растущему использованию функций искусственного интеллекта на Mac. Apple интегрирует функции своего фирменного чипа Apple Intelligence в Mac, и эти функции требуют большего объема оперативной памяти для обеспечения оптимальной производительности.

В настоящее время неясно, сохранит ли Apple комплектацию с 8 ГБ ОЗУ в качестве более дешевой опции для MacBook Pro начального уровня. Однако если Apple действительно откажется от комплектации с 8 ГБ ОЗУ, это станет значительным улучшением базовых моделей MacBook Pro и сделает их более способными для выполнения современных задач.