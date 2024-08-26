Сам Дуров пока не прокомментировал свой арест.

Павлу Дурову, основателю популярного мессенджера Telegram, предъявлены обвинения французскими властями, что привело к его аресту.

Аресту предшествовал ордер, выданный полицией, которая обвинила Дурова и Telegram в содействии различным формам киберпреступности.

По данным французского издания TF1 Info, полиция утверждает, что нежелание Дурова сотрудничать с правоохранительными органами и отсутствие модерации контента в Telegram сделали мессенджер платформой для незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества.

"Мы считаем, что Дуров и Telegram несут прямую ответственность за создание среды, благоприятной для киберпреступности", - заявил представитель французской полиции. "Их отказ сотрудничать с правоохранительными органами и наличие функций, обеспечивающих анонимность, делают Telegram идеальным инструментом для преступников".

Арест Дурова вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые эксперты по кибербезопасности выразили обеспокоенность тем, что арест может подорвать свободу слова и неприкосновенность частной жизни в Интернете. Другие утверждают, что арест необходим для борьбы с растущей угрозой киберпреступности.

Сам Дуров пока не прокомментировал свой арест. Однако Telegram отреагировал на новость заявлением, в котором подтвердил арест Дурова и выразил уверенность в его невиновности.

"Мы твердо верим, что Павел невиновен в предъявленных ему обвинениях", - говорится в заявлении Telegram. "Мы будем продолжать поддерживать его и сделаем все возможное, чтобы очистить его имя".

Дело против Дурова и Telegram, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия для индустрии социальных сетей.