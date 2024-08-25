Это не первый случай блокировки Steam Community в России.

Внезапный разворот: Роскомнадзор снова заблокировал доступ к сайту Steam Community в России. На этот раз решение было принято на основании Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Официальное сообщение регулятора не содержит подробностей о том, какая именно страница Steam Community была заблокирована, а также о причинах внесения в реестр запрещенных ресурсов. Однако сам онлайн-магазин цифрового контента Steam, который является частью Steam Community, не был включен в черный список.



Это не первый случай блокировки Steam Community в России. В 2015 году сайт был заблокирован по решению суда после того, как там была опубликована группа, посвященная запрещенной в России экстремистской организации. Блокировка была снята через несколько недель после удаления группы.



В последние месяцы Роскомнадзор активизировал усилия по блокировке интернет-ресурсов, которые, по мнению ведомства, нарушают российское законодательство. В реестр запрещенных сайтов были внесены крупные иностранные СМИ, социальные сети и различные информационные ресурсы.