Ожидается, что Volkswagen представит обновленный план производства аккумуляторов в ближайшие месяцы.

Внезапный разворот: Volkswagen решил пересмотреть свои грандиозные планы по строительству заводов по производству аккумуляторов, вызвав опасения относительно будущего электромобилей.

Компания по производству электромобилей, которая ранее планировала построить шесть заводов по производству аккумуляторов в Европе и США, заявила, что переосмысливает свои стратегии из-за роста цен на электроэнергию и падения спроса на электромобили.

"Строительство заводов по производству аккумуляторов не является самоцелью", - заявил Томас Шмалл, член правления VW, отвечающий за технологии. "Нашей целью является производство литий-ионных аккумуляторов мощностью 200 ГВт-ч к 2030 году, но это не высечено на камне".

Решение Volkswagen бросает тень на индустрию электромобилей, которая когда-то была полна оптимизма. В последние годы многие крупные автомобильные компании пообещали перейти полностью на электромобили и отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

Однако стремительный рост стоимости акций Tesla заставил инвесторов пересмотреть свою веру в электрификацию. Обещанное снижение стоимости аккумуляторов не материализовалось, а в США электромобили по-прежнему сохраняют надбавку к цене для первых владельцев.

Это решение застало врасплох поставщиков аккумуляторов и других партнеров Volkswagen. Многие из них сделали значительные инвестиции в ожидание роста спроса на электромобили.

Ожидается, что Volkswagen представит обновленный план производства аккумуляторов в ближайшие месяцы. Вполне возможно, что компания сократит свои амбиции или даже полностью откажется от планов строительства некоторых заводов.