Инвестиции необходимы для соблюдения нормативного срока развёртывания половины спутниковой группировки к июлю 2026 года.

Amazon объявила о новой инвестиции в размере 19,5 миллионов долларов в расширение своего центра обработки спутниковых данных в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде. Этот шаг является частью масштабного проекта Kuiper, направленного на запуск группировки из 3200 спутников для предоставления широкополосного интернета с низкой задержкой.

Расширение включает строительство дополнительного вспомогательного здания площадью 3900 квадратных метров, которое будет использоваться для окончательной сборки и тестирования спутников перед запуском. Новое здание дополнит существующий объект площадью 9300 квадратных метров, увеличив общую площадь центра до более чем 13 000 квадратных метров. Общая сумма инвестиций в этот объект составит почти 140 миллионов долларов.

Инвестиции необходимы для соблюдения нормативного срока развёртывания половины спутниковой группировки к июлю 2026 года. Согласно условиям, изложенным Федеральной комиссией по связи (FCC), Amazon должен вывести на орбиту половину своей спутниковой группировки в течение шести лет после получения лицензии.

Расширенный центр обработки спутниковых данных будет играть решающую роль в достижении этой цели. В нем будут размещены специалисты по сборке спутников, инженеры по тестированию и специалисты по контролю качества, которые будут отвечать за подготовку спутников к запуску.

Проект Kuiper является краеугольным камнем стратегии Amazon по расширению присутствия компании в космической отрасли. Компания стремится предоставить широкополосный доступ в Интернет в сельские и отдаленные районы по всему миру, где традиционные наземные сети недоступны или ненадежны.

Ожидается, что проект Kuiper создаст тысячи рабочих мест и внесет значительный вклад в экономику США. Он также будет иметь положительное влияние на научные исследования и образование, предоставляя ученым и студентам доступ к спутниковой связи и данным.