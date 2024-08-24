Эта находка привела к разработке инновационной методики извлечения водяного пара из лунного грунта.

Китайские ученые совершили прорыв, который может решить критическую проблему водоснабжения будущих лунных поселений. Исследуя образцы лунного грунта, собранные миссией "Чанъэ-5" в 2020 году, они обнаружили в нем значительное количество водорода.

Эта находка привела к разработке инновационной методики извлечения водяного пара из лунного грунта, который затем можно превратить в значительные объемы воды.

"После трех лет углубленных исследований был обнаружен совершенно новый метод использования лунного грунта для производства большого количества воды, - процитировало агентство Reuters сообщение китайской государственной телекомпании CCTV. - Это, как ожидается, станет важной основой для проектирования будущих лунных научно-исследовательских станций и космических станций".

Традиционно считалось, что на Луне практически нет воды. Однако это открытие свидетельствует о том, что водород - один из основных элементов воды - присутствует в лунном грунте в больших количествах. Это может революционизировать наше понимание лунных ресурсов и сделать возможным создание постоянных поселений на Луне.