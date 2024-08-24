Таким образом NASA обеспечивает защиту от задержек в будущих миссиях.

NASA продлило контракт на изготовление адаптера ступени ракеты-носителя (LVSA) для будущей миссии Artemis II на Луну. Контракт продлен до 2029 года, чтобы защитить агентство от задержек в разработке ключевых компонентов для будущих миссий Artemis.

LVSA представляет собой конусообразную конструкцию высотой 8,4 метра, которая сужается от 8,4 метров в поперечнике у основания до 5 метров наверху. Он используется для соединения верхней ступени ракеты-носителя SLS со ступенью основного двигателя.

LVSA является критически важным компонентом ракеты SLS, поскольку он обеспечивает структурную поддержку и защищает полезную нагрузку во время запуска и полета.

Продление контракта связано с задержками в разработке ключевых элементов для будущих миссий Artemis. В результате этих задержек миссия Artemis II, которая первоначально планировалась на 2024 год, теперь, как ожидается, будет запущена в 2025 году или позже.

Продление контракта на LVSA гарантирует, что NASA имеет гибкость для внесения изменений в конструкцию и график изготовления адаптера в случае дальнейших задержек. Этот шаг также защищает агентство от потенциальных финансовых потерь в случае отмены будущих миссий Artemis.

NASA работает над тем, чтобы вернуть людей на Луну в рамках программы Artemis. Миссия Artemis II станет вторым пилотируемым полетом к естественному спутнику Земли и первым пилотируемым полетом, который приземлится на поверхность Луны с 1972 года.