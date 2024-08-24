Нелинейная фотоника занимается изучением взаимодействия света с материалами, которое приводит к изменению интенсивности, частоты или фазы света.

Ученые из Варшавского университета и международная группа исследователей добились значительного прорыва в области нелинейной фотоники и квантовой обработки сигналов. Они разработали метод создания кристаллов перовскита с заданными формами и свойствами, открывая новые возможности для развития высокоэффективных оптических устройств.

Нелинейная фотоника занимается изучением взаимодействия света с материалами, которое приводит к изменению интенсивности, частоты или фазы света. Это имеет решающее значение для разработки широкого спектра оптических устройств, включая лазеры, датчики и телекоммуникационные системы.

Кристаллы перовскита обладают уникальными оптическими свойствами, которые делают их идеальными кандидатами для нелинейных фотонных приложений. Однако традиционные методы производства кристаллов перовскита часто приводят к образованию дефектов и неоднородностей, что ограничивает их использование в практических устройствах.

Новый метод, разработанный исследователями, позволяет выращивать высококачественные монокристаллы перовскита с заданными формами и свойствами. Этот метод использует микрофлюидный подход, при котором кристаллы выращиваются из раствора в узких полимерных формах. Это позволяет точно контролировать размеры и формы кристаллов.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Materials.