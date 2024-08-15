Этот роскошный внедорожник стал одним из самых дорогих автомобилей, доступным для покупки в России на сегодняшний день.

Несмотря на продолжающиеся санкции, в одном из московских дилерских центров появился новенький Mercedes-Maybach GLS 600 2024 года выпуска. Этот внедорожник стал одним из самых дорогих автомобилей, доступным для покупки в России на сегодняшний день.

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Mercedes-Maybach GLS 600 2024 года оснащен по высшему разряду. Он получил:

4,0-литровый двигатель V8 мощностью 557 л.с.

Гибридный "довесок" - стартер-генератор, добавляющий еще 22 л.с.

Автоматическую коробку передач 9G-TRONIC

Полный привод

23-дюймовые колесные диски

Четырехзонный климат-контроль

Задние раздельные мультиконтурные кресла с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией

Топовую медиасистему MBUX

Проекционный экран

Систему кругового обзора

Атмосферную подсветку и многое другое

За этот внедорожник московский дилер просит впечатляющие 39 миллионов рублей. Такая высокая цена обусловлена не только эксклюзивным статусом модели, но и тем, что она была завезена в Россию неофициально, в обход санкций.

Появление Mercedes-Maybach GLS 600 2024 года в московском автосалоне является ярким свидетельством того, что санкции не могут полностью перекрыть доступ к роскошным автомобилям для тех, кто может себе это позволить. Этот внедорожник станет символом статуса и престижа для своего будущего владельца, демонстрируя, что даже в условиях санкций роскошь не имеет границ.