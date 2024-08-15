Даже спустя 26 лет первый iMac остается популярным предметом коллекционирования и объектом восхищения любителей технологий.

Сегодня, 15 августа 2024 года, исполняется 26 лет с момента выпуска Apple первого iMac - культового компьютера, который навсегда изменил индустрию персональных компьютеров.

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iMac первого поколения, изначально позднее как iMac G3, мгновенно узнаваем благодаря своему смелому и футуристичному дизайну. Его полупрозрачный корпус из цветного пластика и уникальная форма сферического основания произвели революцию в эстетике компьютерных систем.

Помимо привлекательного внешнего вида, iMac также был новатором в технологическом плане. Он был оснащен процессором PowerPC G3, жестким диском на 4 ГБ, 32 МБ ОЗУ, дисководом, двумя портами USB и Ethernet для подключения к периферии и сети соответственно.

Запуск iMac ознаменовал собой поворотный момент в истории Apple. После нескольких сложных лет выпуск этого компьютера ознаменовал возрождение компании и положил начало периоду роста и инноваций, который продолжается и по сей день. Дизайн компьютера также оказал огромное влияние на другие продукты Apple, такие как iPod и iPhone.

Даже спустя 26 лет первый iMac остается популярным предметом коллекционирования и объектом восхищения любителей технологий. Его уникальный дизайн и историческое значение делают его вечной иконой индустрии персональных компьютеров.