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Астронавты на МКС проводят эксперимент по смешиванию компонентов для строительства базы на Луне
Программа НАСА "Артемида" направлена на создание устойчивого присутствия человека на Луне к 2030 году. 

Астронавты НАСА на Международной космической станции (МКС) проводят новаторский эксперимент по изготовлению цемента в условиях микрогравитации, прокладывая путь к строительству будущих баз на Луне.

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Программа НАСА "Артемида" направлена на создание устойчивого присутствия человека на Луне к 2030 году. По мере приближения к этой цели НАСА изучает возможности использования лунных ресурсов, таких как почва и пыль, для строительства жилых сооружений на месте.

Эксперимент на МКС сосредоточен на разработке технологии смешивания и объединения компонентов, необходимых для производства прочного и долговечного цемента на Луне. Астронавты смешивают лунный реголит (почву) с различными связующими веществами, чтобы определить оптимальную комбинацию для использования в условиях микрогравитации.

Полученный цементный материал затем будет использоваться для 3D-печати строительных блоков и других компонентов базы с помощью робототехнических систем. Автоматизация процесса строительства позволит минимизировать участие человека и максимально повысить эффективность.

Использование лунных ресурсов для строительства базы имеет ряд преимуществ, включая снижение затрат на запуск материалов с Земли и повышение устойчивости. Построенные на месте сооружения будут лучше адаптированы к лунной среде и смогут выдерживать суровые условия, такие как экстремальные температуры и радиация.

#мкс #мкс hd live
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