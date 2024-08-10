В свое время Packard One-Ten был массовым автомобилем, однако сегодня найти его в хорошем состоянии достаточно сложно.

Любители ретро-автомобилей и истории наверняка обратят внимание на необычное предложение на рынке Санкт-Петербурга: здесь продается 84-летний Packard One-Ten образца 1940 года выпуска. Несмотря на почтенный возраст, этот олдтаймер может похвастаться опциями, которые до сих пор не добрались до массовых моделей отечественного автопрома.

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Под капотом Packard One-Ten установлен рядный 8-цилиндровый двигатель объемом 4,7 литра, выдающий 122 л.с. мощности. Но самое интересное скрывается в оснащении автомобиля: он оборудован автоматической коробкой передач и даже кондиционером.

В свое время Packard One-Ten был массовым автомобилем, однако сегодня найти его в хорошем состоянии достаточно сложно. Продаваемый в Санкт-Петербурге экземпляр был отреставрирован и находится в прекрасном состоянии.

Автомобиль имеет пробег всего 75 тыс. км, что для его возраста является очень небольшим показателем. Машина полностью готова к эксплуатации и может стать достойным экземпляром в любой коллекции олдтаймеров.

Продавец просит за Packard One-Ten 1940 года выпуска 5,5 млн рублей. Это немалая сумма, однако она вполне сопоставима с ценами на другие раритетные автомобили подобного уровня и в хорошем состоянии. Этот олдтаймер станет настоящим украшением любой автомобильной коллекции.