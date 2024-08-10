В RuTube связали удаление приложения с «санкциями со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение»

В продолжающемся конфликте между крупнейшими технологическими компаниями и Россией пользователи в стране лишились еще одного привычного сервиса: приложение популярного российского видеохостинга Rutube исчезло из магазина приложений AppStore.

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Это произошло спустя всего несколько недель после того, как в июне произошло первое удаление приложения Rutube из AppStore. Однако тогда компания смогла восстановить работу своего приложения. В Google Play приложение Rutube все еще доступно для загрузки.

Сама Rutube объясняет сбой санкциями, введенными против России, «в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение» Однако Apple пока не прокомментировала ситуацию.

Ожидается, что отсутствие Rutube окажет значительное влияние на российский рынок видеохостинга. Rutube является одним из самых популярных видеохостингов в России, уступая лишь YouTube. Удаление приложения Rutube из AppStore может привести к тому, что многие пользователи перейдут на YouTube.

Примечательно, что YouTube в настоящее время также недоступен в России после недавних событий. Это представляет собой удар по российскому сектору видеоконтента и может еще больше способствовать росту популярности российских сервисов, таких как Rutube.