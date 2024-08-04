Toyota Rush отличается высокой надежностью, доказанной многолетней эксплуатацией моделей Toyota.

Легендарный кросс-вэн японского бренда вновь вернулся на российский рынок и на этот раз по более доступной цене. В июне этого года за Toyota Rush просили 2,8 млн рублей, а в феврале - минимум 2,9 млн рублей. В настоящее время стоимость автомобиля снизилась до привлекательных 2,65 млн рублей.

реклама

Два экземпляра 2023 года выпуска уже доступны для приобретения: один в Северодвинске, а другой в Москве. Оба автомобиля в наличии, растаможены, имеют оплаченный утильсбор и все необходимые документы для постановки на учет.

Toyota Rush отличается высокой надежностью, доказанной многолетней эксплуатацией моделей Toyota. Он оснащен просторным салоном и классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Под капотом у кросс-вэна расположен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л.с. В оснащение входят кондиционер, система курсовой устойчивости и передние подушки безопасности. Toyota Rush оптимален для тех, кто ищет надежный, практичный и доступный автомобиль.