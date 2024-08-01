Red Magic 9S Pro+, выпущенный в конце июня, впечатлил своими исключительными характеристиками, набрав в тесте AnTuTu ошеломляющие 2 182 401 баллов.





Red Magic 9S Pro+, выпущенный в конце июня, впечатлил своими исключительными характеристиками, набрав в тесте AnTuTu ошеломляющие 2 182 401 баллов. Он оснащен новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища.

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Еще одним новичком в рейтинге стал OnePlus Ace 3 Pro, который занял второе место с результатом 2 103 450 баллов. Этот телефон также работает на Snapdragon 8 Gen 3, но имеет более доступную цену, что делает его привлекательным выбором для энтузиастов производительности с ограниченным бюджетом.

Третье место занял Redmi K70 Extreme Edition, новый флагманский смартфон на базе MediaTek Dimensity 9300+. Он набрал 2 098 023 баллов, что ставит его в один ряд с лучшими телефонами, работающими на Snapdragon.

Тройка смартфонов, занимавшая лидирующие позиции в рейтинге AnTuTu в течение нескольких месяцев, теперь сдвинулась вниз. Asus ROG Phone 8 Pro опустился на четвертое место, а его брат, ROG Phone 8 Pro+, занял девятое место. Xiaomi 13 Pro, занимавший второе место в июне, теперь находится на пятом месте.

Рейтинг AnTuTu за июль 2024 года демонстрирует постоянно растущую конкуренцию на рынке флагманских смартфонов. Появление таких новых и мощных устройств, как Red Magic 9S Pro+ и OnePlus Ace 3 Pro, повышает планку производительности и заставляет производителей непрерывно совершенствовать свои продукты.