Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
Бенчмарк AnTuTu: Red Magic 9S Pro+ возглавил рейтинг, сместив тройку лидеров
Red Magic 9S Pro+, выпущенный в конце июня, впечатлил своими исключительными характеристиками, набрав в тесте AnTuTu ошеломляющие 2 182 401 баллов. 


Red Magic 9S Pro+, выпущенный в конце июня, впечатлил своими исключительными характеристиками, набрав в тесте AnTuTu ошеломляющие 2 182 401 баллов. Он оснащен новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища.

реклама

Еще одним новичком в рейтинге стал OnePlus Ace 3 Pro, который занял второе место с результатом 2 103 450 баллов. Этот телефон также работает на Snapdragon 8 Gen 3, но имеет более доступную цену, что делает его привлекательным выбором для энтузиастов производительности с ограниченным бюджетом.

Третье место занял Redmi K70 Extreme Edition, новый флагманский смартфон на базе MediaTek Dimensity 9300+. Он набрал 2 098 023 баллов, что ставит его в один ряд с лучшими телефонами, работающими на Snapdragon.

Тройка смартфонов, занимавшая лидирующие позиции в рейтинге AnTuTu в течение нескольких месяцев, теперь сдвинулась вниз. Asus ROG Phone 8 Pro опустился на четвертое место, а его брат, ROG Phone 8 Pro+, занял девятое место. Xiaomi 13 Pro, занимавший второе место в июне, теперь находится на пятом месте.

Рейтинг AnTuTu за июль 2024 года демонстрирует постоянно растущую конкуренцию на рынке флагманских смартфонов. Появление таких новых и мощных устройств, как Red Magic 9S Pro+ и OnePlus Ace 3 Pro, повышает планку производительности и заставляет производителей непрерывно совершенствовать свои продукты.

#red magic 9s pro
+
Написать комментарий (0)
Red Magic 9S Pro выходит на мировой рынок
Red Magic выпустила смартфон 9S Pro с новым дизайном и функциями ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км
4
США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
1
Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
Опубликованы изображения экрана блокировки One UI 7 с изменённым дизайном
2
Google обновила Android Auto до версии 12.5
4
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
18
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
29
Глава NVIDIA представил концепцию «физического ИИ», для которого требуются три компьютерные системы
1
Найден простой способ обойти замедление YouTube в России при помощи небольшой утилиты
3
Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
+
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
3
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
+
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Спутниковые снимки обнаружили ранее неизвестную китайскую подводную лодку
+
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
12
Ученые создали «робота-жука», способного собирать данные об окружающей среде
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
13
Intel проводит масштабное сокращение на фоне падения доходов и проблем с настольными процессорами
2
Западные эксперты: в случае конфликта с Пекином запасов боеприпасов США хватит менее чем на месяц
+
Исследование показало, что чат-боты ИИ демонстрируют уникальные предубеждения при принятии решений
2

Популярные статьи

Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
5
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
16
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
+
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
3
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
9
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
22
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
8
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
27
Что делать, если Windows не запускается
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4

Сейчас обсуждают

nonses84
18:06
Опять хочет время потянуть урод, верить этому оленю вообще нельзя, но там ему говорят что делать нужно, поэтому пшёл он нах. Угробил кучу народа, настроил людей против России , кричал что переговоров ...
Зеленский допустил возможность проведения референдума по условиям окончания боевых действий
Можем повторить
18:04
Медведчук наепал Путина с Киевом за три дня, ему бы верить
Медведчук: Зеленский планирует мобилизацию мужчин старше 60 лет
Можем повторить
18:03
Замедление YouTube с технической стороны https://habr.com/ru/articles/832678/
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
nonses84
18:02
Смотрел я этих дядей которые слизали астра Линукс с какой-то другой операционки, чтоб бабла заработать!
В России представили Astra Linux нового поколения
Alex Soloviyev
17:59
дело не в графоне, а в качестве игр. legend of zelda к примеру
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
Можем повторить
17:56
Кого обменяла Росссия? По данным The Insider в списках на обмен значатся: → Дитер (Демури) Воронин → Эван Гершкович → Владимир Кара-Мурза → Кевин Лик → Алсу Курмашева → Олег Орлов → Вадим Останин...
Bloomberg: Приговоренные к 16 годам Гершкович и Уилан покидают Россию
Адам Эскиндаров
17:55
Это же пико 4 игровой виар шлем популярный в России, гении, ещё бы окулус квест 3 показали бы
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
Адам Эскиндаров
17:54
Это же пико 4 игровой виар шлем Гении
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
Vito Vago
17:49
А "инсайдеров" в первые ряды.
Bungie уволит еще 220 сотрудников для сокращения расходов
century84
17:48
Не чета хохлам которые из-за кружевных труселей всю страну и часть населения похерили.
«Замедление не 70 %, а 100 %»: российские пользователи YouTube сообщают о полной утрате возможности просматривать видео
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем