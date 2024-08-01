YandexART использует поэтапное обучение на материалах низкого качества, что позволяет ей эффективно восстанавливать даже сильно поврежденные и сжатые кадры.

Яндекс представил обновление своей нейросети YandexART, которая теперь умеет восстанавливать архивные видеозаписи и кинохронику. Эта технология позволяет повысить качество значимых видеоматериалов и облегчить работу с историческим наследием.

реклама

YandexART использует поэтапное обучение на материалах низкого качества, что позволяет ей эффективно восстанавливать даже сильно поврежденные и сжатые кадры. Нейросеть добавляет на размытые видео фактуру и недостающие детали, увеличивает разрешение и резкость, повышает качество звука. При этом YandexART не "галлюцинирует", то есть не придумывает несуществующие элементы, а восстанавливает только то, что было изначально.

YandexART уже используется для восстановления видеохроники из материалов "Мосфильма" и Российского государственного архива кинофотодокументов для нового сериала "Кинопоиска" под названием "Игры" о подготовке и организации Олимпиады-80. Благодаря нейросети события сорокалетней давности стали доступны современному зрителю в хорошем качестве.

Восстановление архивных видеозаписей и кинохроники с помощью нейросетей может быть полезно для: