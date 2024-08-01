Новый инструмент поможет инвесторам быстро и легко находить акции, соответствующие их индивидуальным требованиям.
реклама
Скринер работает как фильтр в интернет-магазине, позволяя пользователям выбирать акции на основе различных параметров:
- Цена акции и ее изменение за день и год
- Дивиденды на акцию и доходность
- Отрасль и финансовые показатели компаний
- Динамика роста, ключевые мультипликаторы, консенсус-прогноз аналитиков
Для начинающих инвесторов в приложении есть готовые скринеры, такие как:
- "Голубые фишки"
- "Дивидендные компании"
- "Дешевые и многообещающие компании"
- "Компании с высоким потенциалом роста"
- "Быстрорастущие компании"
Эти скринеры постоянно обновляются в зависимости от текущей рыночной ситуации.
Скринер акций в "СберИнвестициях" предлагает ряд преимуществ для инвесторов:
- Экономия времени на самостоятельный анализ
- Упрощение выбора акций, соответствующих индивидуальным инвестиционным целям
- Помощь в поиске скрытых инвестиционных возможностей
Сервис доступен в мобильном приложении "СберИнвестиции" на Android.