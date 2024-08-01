Геймплейные ролики, опубликованные ютубером Cycu1, демонстрируют широкий спектр возможностей игры.

Ubisoft и Massive Entertainment опубликовали более часа официального геймплея грядущего приключенческого экшена с открытым миром Star Wars Outlaws, разжигая энтузиазм среди фанатов перед его релизом на следующей неделе.

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Геймплейные ролики, опубликованные ютубером Cycu1, демонстрируют широкий спектр возможностей игры:

Исследование открытого мира на различных планетах

Взаимодействие с криминальными синдикатами и выполнение их поручений

Платформенные секции и решение головоломок

Напряженные космические сражения

Многочисленные варианты стелса и прямого боя

Возможность погладить милых инопланетных существ

Ролики также дают представление о захватывающем сюжете и харизматичных персонажах Star Wars Outlaws. Игроки присоединяются к команде Кей Весс и ее верного зверька Никс, которые отправляются в опасное путешествие по Внешнему Кольцу в поисках сокровищ и острых ощущений.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа для ПК, PS5, Xbox Series X и S. Игра обещает стать захватывающим и незабываемым приключением, которое перенесет игроков в далекую-далекую галактику.