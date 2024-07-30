При успешном завершении эксперимента, намеченного на 2027 год, столицы России могут стать одними из первых городов мира с автономным общественным транспортом.

Минэкономразвития объявляет о запуске беспрецедентного проекта по внедрению беспилотных трамваев в городскую среду Москвы и Санкт-Петербурга. При успешном завершении эксперимента, намеченного на 2027 год, столицы России могут стать одними из первых городов мира с автономным общественным транспортом.

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Новый проект предусматривает всестороннее тестирование автоматизированных трамваев в реальных городских условиях, включая обучение операторов, техническое обслуживание и внедрение мер безопасности. На начальном этапе каждый беспилотный трамвай будет сопровождаться водителем-испытателем, но при положительных результатах тестирования возможен переход на полностью автономную систему управления с удаленным мониторингом оператором.

Заместитель министра экономического развития Максим Колесников подчеркивает, что безопасность остается первостепенной задачей в рамках эксперимента. Беспилотные трамваи оснастят передовой системой безопасности, которая исключит любое вмешательство водителя в управление транспортным средством.

По словам заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова, первые беспилотные трамваи появятся на улицах столицы уже в сентябре 2024 года. Санкт-Петербург присоединится к эксперименту несколько позже. На втором этапе планируется переход к полностью автономному движению трамваев, что позволит еще больше повысить эффективность и безопасность общественного транспорта.

Отметим, что Санкт-Петербург уже делает успехи в сфере беспилотного транспорта. С 2022 года в городе тестируется около 250 трамваев, оснащенных системами помощи водителю, основанными на искусственном интеллекте. Успешные испытания этих систем послужат основой для перехода на новый уровень в сфере автономного общественного транспорта.

Эксперимент с беспилотными трамваями знаменует собой важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Санкт-Петербурга. В случае успеха это позволит повысить эффективность общественного транспорта, снизить нагрузку на водителей и обеспечить более безопасную и комфортную поездку миллионам пассажиров.