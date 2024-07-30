Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S 9 сентября.

Издатель Focus Entertainment и разработчик Saber Interactive выпустили новый геймплейный трейлер грядущего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.

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В новом трейлере, который был опубликован в четверг, 29 июля, демонстрируется внушительный арсенал, которым будут пользоваться космодесантники в предстоящей игре. Трейлер демонстрирует множество оружия дальнего и ближнего боя, включая тяжелое оружие и специализированное вооружение.

Игроки будут иметь возможность мгновенно переключаться между дальним и ближним боем, выполнять зрелищные добивания, а на уровнях будут разбросаны ящики с боеприпасами и оружейные стойки с новым оружием.

Несмотря на то, что геймплейный трейлер вызвал бурю восторга в сообществе, игроки все еще с ждут официальных системных требований для PC-версии. Всего за месяц до релиза, намеченного на 9 сентября, до сих пор неизвестно, какие характеристики ПК потребуются для запуска игры.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S 9 сентября. Игроки, оформившие предзаказ премиум-издания, получат ранний доступ к игре. Заявленная игра не будет содержать микротранзакций, но будет включать сюжетную кампанию с кооперативным режимом для трех игроков, а также режимы PvE "Операции" для трех участников и PvP "Вечная война" с боями "6 на 6".