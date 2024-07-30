Игроки получат возможность взять на себя управление каждым из четырех персонажей на различных этапах захватывающего сюжета.

Ожидаемая игра Marvel 1943: Rise of Hydra, разрабатываемая Skydance New Media под руководством писательницы Uncharted Эми Хенниг, наконец-то нашла своего издателя. Австрийское издательство Plaion, известное своими блокбастерами, присоединится к команде.

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Plaion и Skydance подтвердили, что Marvel 1943: Rise of Hydra все еще планируется выпустить в 2025 году. Игра будет доступна на нескольких платформах, охватив огромную аудиторию.

Skydance хвалит Plaion как "идеального" партнера, в то время как Plaion называет игру "одной из самых ожидаемых AAA-игр в разработке". Это сотрудничество обещает обеспечить высочайший уровень качества.

Marvel 1943: Rise of Hydra - это совершенно новая оригинальная история, в которой герои Капитан Америка, Черная Пантера, Габриэль Джонс и Нанали объединяются, чтобы сразиться с грозной террористической организацией "Гидра" во время Второй мировой войны.

Игроки получат возможность взять на себя управление каждым из четырех персонажей на различных этапах сюжета. Обещанный знакомый дух приключений Marvel вкупе с потрясающей графикой на движке Unreal Engine 5 сделает эту игру обязательной для всех поклонников жанра.