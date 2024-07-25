На портале DownDetector зафиксирован всплеск жалоб на работу приложений этих сервисов.

Россия столкнулась с масштабным сбоем, затронувшим ряд крупных сервисов. Причины сбоев пока неясны, но пострадали такие сервисы, как Discord, "Сбер", "Росбанк" и "ВКонтакте".

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На портале DownDetector зафиксирован всплеск жалоб на работу приложений этих сервисов. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к своим учетным записям, совершением платежей и отправкой сообщений.

Пресс-служба "Сбера" подтвердила наличие сбоев и сообщила, что ведется работа по их устранению. Однако пресс-служба "ВКонтакте" заявила, что соцсеть работает в обычном режиме, несмотря на сообщения о проблемах.

Сбои также затронули другие банки и приложения, такие как МТС, Росбанк и СПБ. Хотя некоторые из этих сервисов сообщили о восстановлении работы, на портале DownDetector продолжают поступать жалобы.

По предварительным данным, инициативу атаки организовали иностранные хакеры, и она представляла собой DDOS-атаку. Данное предположение основано на аналогичной атаке, с которой столкнулись российские финансовые учреждения ранее в этом году.

Это серьезный сбой, который затронул миллионы пользователей в России. Остается неясным, когда все сервисы будут восстановлены и будут ли приняты какие-либо меры для предотвращения подобных сбоев в будущем.