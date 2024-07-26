"Солнечный Скиталец", построенный Уиллом Джонсом, Кайлом Самлюком и Дэнни Эццо, совершил 4800-километровое путешествие от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Впечатляющая история группы друзей, построивших "солнечный" автомобиль и проехавших на нем через всю территорию США за рекордные 13 дней, стала сенсацией.

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"Солнечный Скиталец", построенный Уиллом Джонсом, Кайлом Самлюком и Дэнни Эццо, совершил 4800-километровое путешествие от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Этот подвиг подчеркивает возможности чистой энергии и непоколебимую решимость энтузиастов.

Изготовленный вручную автомобиль, обладающий уникальным дизайном и тщательно проработанной конструкцией, является свидетельством инженерных навыков команды. Несмотря на ограниченную скорость, "Солнечный Скиталец" продемонстрировал впечатляющую выносливость, преодолев суровые условия и экстремальные температуры пустыни.

Эти молодые инженеры вдохновили многих своими инновациями и настойчивостью. Их путешествие служит напоминанием о силе человеческого духа и безграничных возможностях технологий возобновляемых источников энергии.