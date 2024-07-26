Чтобы сделать Gemini более доступным, Google интегрировала ее в "Сообщения" Google на устройствах Android в Европе и планирует расширить поддержку на другие регионы.

Google открыла бесплатный доступ к новейшей версии своей генеративной модели ИИ, Gemini 1.5 Flash. Теперь любой желающий в более чем 230 странах и на более чем 40 языках может испытать возможности этого революционного инструмента.

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Gemini 1.5 Flash отличается заметным повышением качества и снижением задержек. Особенно впечатляет улучшение рассуждений и понимания изображений моделью. Благодаря четырехкратному увеличению размера контекстного окна до 32 000 токенов Gemini теперь может обрабатывать гораздо больше информации.

Чтобы сделать Gemini более доступным, Google интегрировала ее в "Сообщения" Google на устройствах Android в Европе и планирует расширить поддержку на другие регионы. Пользователи теперь могут общаться с Gemini на трех новых языках: французском, польском и испанском.

Особое внимание уделяется подросткам. Google внедрила специальный процесс адаптации и руководство по грамотности в области ИИ, чтобы помочь молодым людям эффективно использовать Gemini для обучения, творчества и самовыражения.

Компания также сотрудничает с экспертами по безопасности и развитию детей, чтобы гарантировать, что Gemini отвечает уникальным потребностям подростков и их семей.

Помимо общих улучшений, Gemini 1.5 Flash теперь отображает ссылки на соответствующий контент при ответе на вопросы, требующие подтверждения фактами. Это помогает пользователям проверять информацию и находить дополнительные источники по изучаемой теме.

Google подчеркивает свое обязательство по обеспечению ответственности и безопасности при разработке Gemini. Компания следует принципам открытости и прозрачности, публикуя информацию обо всех этапах процесса разработки.