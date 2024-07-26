Выпуск седьмого патча запланирован на сентябрь на PC (Steam, GOG), Mac, PS5, Xbox Series X и S.

В Steam стартовало долгожданное закрытое бета-тестирование седьмого крупного патча для эпического ролевого приключения Baldur's Gate 3. После неожиданной задержки разработчики из Larian Studios преодолели критическую ошибку и восстановили работу пассивных бросков кубика.

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Счастливчики, отобранные из списка претендентов, теперь могут получить доступ к бета-версии в своей библиотеке Steam. Larian планирует постепенно увеличивать количество участников на протяжении тестирования, чтобы все желающие смогли приобщиться к этому захватывающему испытанию.

Основными изюминками седьмого патча станут расширение "злых" концовок и долгожданные инструменты для моддинга вместе с менеджером модов. Теперь игроки смогут создавать и делиться своим видением мира Забытых Королевств, расширяя его границы и обогащая его уникальными историями.

Помимо этого, обновление принесет динамический разделённый экран, расширенные возможности режима "Доблесть", улучшения производительности и многое другое.

И помните, это не последний патч для Baldur's Gate 3 – впереди еще увлекательный путь, в котором игра получит кроссплей, фоторежим и множество других геймплейных новшеств.

Выпуск седьмого патча запланирован на сентябрь на PC (Steam, GOG), Mac, PS5, Xbox Series X и S.