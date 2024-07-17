Ракета не смогла вывести спутники на запланированную орбиту, хотя и приступила к её развёртыванию.

SpaceX выявила причину недавнего сбоя запуска ракеты Falcon 9, который привёл к потере спутников, и начала расследование по требованию FAA. В то время как Falcon 9 остаётся на Земле, SpaceX планирует провести испытательный полёт Starship в августе.

реклама

В ходе неудачного запуска произошла утечка жидкого кислорода, что привело к сбою в работе двигателя. Ракета не смогла вывести спутники на запланированную орбиту, хотя и приступила к её развёртыванию.

Расследование инцидента повлияло на несколько запланированных миссий Falcon 9, включая запуск экипажа на МКС и коммерческую миссию с выходом в открытый космос.

Тем временем SpaceX провела испытание 33 двигателей Raptor на ускорителе Super Heavy ракеты Starship, что стало значительным шагом к испытательному полёту.

Во время пятого испытательного полёта Starship SpaceX может попытаться осуществить возврат ускорителя и протестировать усовершенствованный тепловой экран. Компания также продолжает строительство второй стартовой площадки на космодроме Starbase.