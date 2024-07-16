Эта невероятная скорость сводит к минимуму задержку ввода и размытость движения, обеспечивая игрокам непревзойденную точность и производительность.

AOC, ведущий мировой бренд игровых мониторов и IT-аксессуаров, объявил о выпуске двух новых киберспортивных мониторов AGON PRO, созданных для удовлетворения растущих потребностей профессиональных геймеров в молниеносной скорости и четком изображении. Новые мониторы AGON PRO AG246FK с частотой обновления 540 Гц и AGON PRO AG256F с частотой 390 Гц оснащены передовыми технологиями, обеспечивающими исключительно плавное игровое действие и невероятную четкость.

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24,1-дюймовый AGON PRO AG246FK оснащен сверхбыстрой панелью TN, обеспечивающей частоту обновления 540 Гц и время отклика 0,5 мс. Это сводит к минимуму задержку ввода и размытость движения. Панель с разрешением 1920 x 1080 пикселей отображает 99,6% sRGB и 94,7% DCI-P3, гарантируя яркие и реалистичные цвета. Поддержка DisplayHDR 400 обеспечивает более глубокие уровни черного.

24,5-дюймовый AGON PRO AG256F оснащен высокоскоростной панелью Fast IPS, предлагающей частоту обновления 390 Гц и время отклика 1 мс GtG. Панель с разрешением FHD обеспечивает охват 99,1% sRGB, отображая точные цвета, необходимые для соревновательных игр.

Оба монитора оснащены функцией MBR (Motion Blur Reduction), которая дополнительно снижает размытость в движении. Эргономичные подставки позволяют игрокам настраивать высоту, наклон и поворот мониторов для максимального комфорта и производительности.

Мониторы AGON PRO AG246FK и AGON PRO AG256F поступят в продажу в августе 2024 года по следующим ценам:

AGON PRO AG246FK: 780 долларов

AGON PRO AG256F: 500 долларов

Оба монитора поставляются с трехлетней гарантией.